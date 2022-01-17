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Москву накроет снегопад в утренний час пик во вторник

Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде в утренний час-пик
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Синоптики центра погоды «Фобос» предупредили москвичей о сильном снегопаде, который накроет Москву в утренний час пик вторника. Пик интенсивности снегопадов ожидается в период с 6 до 9 утра, сообщил ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец.

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«С полуночи до 15 часов дня может выпасть от 8 до 13 мм осадков, что близко к одной трети месячной нормы. А к середине ночи столица окажется в самом центре циклонической воронки, из-за чего осадки станут усиливаться», — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что снежный покров подрастет на 5 см, на дорогах возможны заносы. Осадки прекратятся к вечеру, но из-за влияния северного ветра начнется усиление морозов.

А уже начиная с 17 января Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта. В этот день синоптики прогнозируют рекордно низкое давление. При таких колебаниях не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди могут ощутить дискомфорт, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Кроме того, на Крещение, 19 января, москвичей ожидают настоящие крещенские морозы. Ночью температура столбиков термометров опустится до –12. Также возможен снегопад.

Всего за неделю в Москве выпадет до 20–25 мм осадков, это около половины всей январской нормы.

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