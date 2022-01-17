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Метеоролог рассказала о погоде в крещенскую ночь в Москве

Метеоролог Позднякова: Крещенская ночь в Москве будет относительно морозной
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Крещенская ночь будет относительно морозной. 19 января станет самым холодным днем на неделе в Москве, рассказала «Известиям» в понедельник, 17 января, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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По словам специалиста, на неделе погода в Московском регионе будет довольно ветреной: в начале недели порывы ветра достигнут 12–14 м/с, поэтому и сегодня, и завтра днем местами возможна метель. Ожидается, что 17 января выпадет от 1 до 3 см снега, а в ночь на вторник такое же количество осадков.

Днем во вторник снег пойдет на убыль, температура воздуха в течение суток составит –2...–4 градуса в Москве.

«Крещенская ночь будет относительно морозной, местами небольшой снег, температура воздуха составит –8...–10 градусов, по области — около 12 градусов, и практически такая же температура будет держаться в течение всего 19 января, что является климатической нормой. В целом этот день на этой неделе будет единственным морозным», — подчеркнула она.

С 20 по 22 января погоду вновь будет определять атлантический циклон, поэтому будет облачно. Временами ожидается снег, а температура будет выше климатической нормы.

14 января Позднякова рассказала «Известиям», что Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января. Кроме того, ожидается большое количество снега.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до –12. Он также рассказал, что на неделе с 17 января в столице выпадет до 20–25 мм осадков, что составляет около половины всей январской нормы.

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