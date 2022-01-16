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Синоптик пообещал москвичам крещенские морозы

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На Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до –12. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил на своей странице в Facebook ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. <…> В Москве воздух остынет до –10…–12, по области: на юге и востоке –7…–12, на западе и севере до –12…–17, в самых северных районах Подмосковья — до –20», — заявил Тишковец.

Он также рассказал, что на следующей неделе в Москве выпадет до 20–25 мм осадков, что составляет около половины всей январской нормы.

«Показания барометров рухнут до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 мм осадков, сугробы подрастут с 29 до 31–32 см. Ветер в порывах будет достигать 15 м в секунду», — добавил синоптик.

14 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января. Кроме того, ожидается большое количество снега.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в Москве до конца текущей недели ожидается аномально низкое атмосферное давление.

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