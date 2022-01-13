Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении

В Москве до конца недели ожидается аномально низкое атмосферное давление, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, к утру 14 января давление снизится на 30 мм рт. ст.

«Сегодня ночью и завтра утром давление будет продолжать падать, даже не то что падать — оно рухнет за сутки на 30 мм рт. ст., это крайне редкий случай. А в норму оно будет приходить постепенно, до конца этой недели останется заметно ниже нормы, пик низкого давления ожидается сегодня ночью и завтра днем. А дальше, с 15 января, оно постепенно будет повышаться, но до конца недели всё же будет ниже нормы», — указал специалист в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Он также отметил, что в столичном регионе ожидается резкое потепление.

13 января в связи с неблагоприятным прогнозом власти Москвы приняли решение перевести все городские службы столицы в режим повышенной готовности. Согласно данным синоптиков, снег продлится до 21:00 пятницы.