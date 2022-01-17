ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов

Пожизненный срок будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних. Об этом говорится в поправке к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности.

Соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Поправка предлагает исключить ограничение, согласно которому пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Таким образом, действие статьи предложено распространить на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.

Ранее, 13 января, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме обсуждается перечень приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться Государственной думой до 1 февраля, среди них — проект закона о пожизненном заключении для педофилов.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. После чего, 21 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект.

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.