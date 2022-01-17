Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании выявили за сутки почти 85 тыс. случаев коронавируса
Общество
В Севастополе отмечен рост заболеваемости COVID-19
Общество
ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов
Общество
Недавно привившимся от коронавируса рекомендовали не купаться в Крещение
Политика
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий
Мир
Порошенко объявили в розыск на Украине
Экономика
Politico узнало о подготовке Европой удара по «Газпрому»
Интернет
Сбой произошел в работе Telegram
Мир
В бундестаге рассказали о намерении Бербок обсудить в Москве нормандский формат
Мир
Украинские туристы подрались с работниками отеля в Карпатах из-за омлета

ГД может расширить применение пожизненного срока за преступления педофилов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожизненный срок будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних. Об этом говорится в поправке к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, опубликованной в системе обеспечения законодательной деятельности.

Соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Поправка предлагает исключить ограничение, согласно которому пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Новогодний кошмар: в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку
Ребенка похитили на улице средь бела дня

Таким образом, действие статьи предложено распространить на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.

Ранее, 13 января, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме обсуждается перечень приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться Государственной думой до 1 февраля, среди них — проект закона о пожизненном заключении для педофилов.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. После чего, 21 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект.

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022