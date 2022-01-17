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Недавно привившимся от коронавируса рекомендовали не купаться в Крещение
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Недавно привившимся от коронавируса рекомендовали не купаться в Крещение

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Тем, кто сделал прививку от коронавируса в течение семи предшествующих Крещению дней, не рекомендуется участвовать в традиционных купаниях, связанных с этим праздником. Об этом пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила в понедельник, 17 января.

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«Минздрав Московской области рекомендует соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от купания в течение семи дней после прививки от COVID-19», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рекомендовали отказаться от купаний гражданам с обострением хронических болезней, перенесшим респираторные инфекции и имеющим сердечно-сосудистые, почечные и другие проблемы, передает агентство городских новостей «Москва». Кроме этого, воздержаться от окунания в прорубь стоит беременным и детям.

Перед купанием лучше всего проконсультироваться с врачом, поскольку погружение в прорубь один раз в году является стрессом для организма, пишет РИАМО.

Ранее в этот день стало известно, что более 40 бригад скорой помощи будут дежурить в Подмосковье во время крещенских купаний.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в проруби. Специалист подчеркнул, что для такого купания необходимо иметь полностью здоровое сердце, а также опыт в закалке.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до –12.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.

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