Иммунолог назвал противопоказания для купания в проруби в Крещение

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в проруби. Как подчеркнул специалист в понедельник, 17 января, необходимо иметь полностью здоровое сердце, а также опыт в закалке.

«Надо быть готовым к серьезному перепаду температуры, это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, надо, чтобы сердце было совершенно здоровым. Нужно иметь какой-то опыт закаливания, например контрастный душ или регулярное посещение сауны или бани с холодным бассейном», — сказал он.

Значение также имеет возраст, отметил врач. Например, после 70–80 лет можно нырять в купель только с большим опытом контрастных процедур.

Не рекомендуется купаться и маленьким детям, так как у них неустойчивая система терморегуляции.

После употребления алкоголя происходит сильное расширение сосудов, из-за чего можно подхватить серьезное заболевание, поэтому нельзя купаться в проруби и после выпитого спиртного. Противопоказанием к купанию также является прошедшее застолье, после него кровь отливает к сердцу, это нарушает всю регуляцию.

При этом вакцинация не является противопоказанием для купания в Крещение. Достаточно 3–5 дней, чтобы организм полностью пришел в норму, заключил Жемчугов.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до –12.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.