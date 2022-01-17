В Подмосковье более 40 бригад медиков будут дежурить на крещенских купаниях

Более 40 бригад скорой помощи будут дежурить в Подмосковье во время крещенских купаний. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В Московской области во время проведения крещенских купаний будут задействованы медицинские специалисты — три бригады территориального центра медицины катастроф, более 40 бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также специалисты неотложной службы поликлиник», — говорится в сообщении.

В этом году в Подмосковье будет подготовлено более 200 купелей, передает агентство городских новостей «Москва».

«Медицинские специалисты будут находиться на организованных для купания площадках, чтобы оказать экстренную помощь, если она потребуется», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В Московской области опубликовали карту с адресами купелей, в которых можно будет совершить омовение в ночь на 19 января, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Известиям» о противопоказаниях для купания в проруби. Специалист подчеркнул, что для такого купания необходимо иметь полностью здоровое сердце, а также опыт в закалке.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до минус 12.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.