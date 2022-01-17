В ГД оценили сравнение Уоллесом расширения НАТО с блокадой Ленинграда

Первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа в понедельник, 17 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал слова главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что НАТО не стремится окружить Россию.

Речь идет о заявлении британского министра в статье, опубликованной ранее в этот же день на сайте газеты Times. В материале Уоллес указывает, что Североатлантический альянс «носит оборонительный характер» и отмечает, что Россия имеет общие границы только с пятью из 30 стран-членов НАТО и только 1/16 часть российских границ приходится на государства, входящие в альянс.

Вдобавок к этому Уоллес решил сравнить нынешнее «окружение» НАТО России с блокадой Ленинграда, допустив, что сражавшиеся за город резко бы высказались о том, чтобы считать окружением 6% заблокированного периметра.

Российский парламентарий подчеркнул, что у Запада закончились аргументы для объяснения продвижения НАТО к российским границам, а все подобные заявления носят голословный характер.

Также Чепа иронично отметил, что Североатлантический альянс выставляет себя оборонительным и пытается навязать России роль агрессора, призывая не беспокоится о том, что НАТО приближается к российским границам.

Оценивая заявления Уоллеса о том, что только пять стран-членов альянса имеют общие границы с Россий, Чепа напомнил, что всего лишь одна Куба рядом с Соединенными Штатами вызвала Карибский кризис.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что призыв Эстонии разместить на территории страны больше сил НАТО является доказательством того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности. Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм в понедельник заявил, что страна готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования альянса.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готово «выслушать обеспокоенности» России.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

Ранее в январе состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.