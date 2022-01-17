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Глава минобороны Британии сравнил расширение НАТО и блокаду Ленинграда

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НАТО, принимая в состав альянса страны Восточной Европы, не стремится окружить Россию. Об этом заявил 17 января глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в статье на сайте газеты Times.

Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска
Североатлантический альянс приближается к границам России

По его словам, Североатлантический альянс «носит оборонительный характер».

Он отметил, что только пять из 30 стран-членов НАТО имеют общие границы с РФ и только 1/16 часть российских границ приходится на государства, входящие в альянс.

«Если считать окружением тот факт, что 6% вашего периметра заблокировано, то, нет сомнений, храбрецы, сражавшиеся за Арнем или Ленинград во Второй мировой войне, могли бы резко высказаться об этом», — добавил глава минобороны Великобритании.

По его словам, НАТО не проводило политику целенаправленного расширения на Восток, однако страны региона сами выразили желание вступить в организацию из соображений безопасности.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что призыв Эстонии разместить на территории страны больше сил НАТО является доказательством того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности. Ранее в этот день канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования альянса.

18 декабря Уоллес назвал маловероятной отправку войск на Украину НАТО, так как она не является членом альянса. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров указал на медлительность США в предоставлении ответов на предложения РФ по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что США и НАТО хотят «замотать» процесс, но Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий, добавил министр.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

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