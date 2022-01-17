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Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах

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Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января сообщил, что из списка поручений президента России Владимира Путина будет исключено несколько пунктов про законопроект о QR-кодах.

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По словам Пескова, это связано с изменением эпидемиологической обстановки из-за начала волны штамма «Омикрон».

«Это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается — волной «Омикрон», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Он пояснил, что перечень поручений был выпущен по итогам пленарного съезда РСПП в конце минувшей недели, и первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах.

14 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ решило отложить на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. По словам Голиковой, этот документ готовился как мера реагирования на распространение «Дельта»-штамма.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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