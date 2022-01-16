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Экономист спрогнозировал стабильность курса рубля в 2022 году

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В текущем году курс рубля будет стабильным. Об этом 16 января заявил эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

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«По нашим прогнозам, в 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний, и увеличит свою привлекательность для инвесторов», — рассказал он агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что для прогноза курса национальной валюты необходимо отслеживать количество денег в экономике. Так, если Центробанк увеличивает массу денежных средств в экономике, это приводит к стимулированию спроса.

Он рассказал, что у ЦБ есть три инструмента для увеличения или понижения массы денег в экономике — операции на открытом рынке (продажа/покупка гособлигаций на вторичном рынке), рефинансирование через дисконтное окно (ключевая ставка) и норма обязательных резервов (влияет на денежный̆ мультипликатор).

Кроме того, важно обращать внимание на цену на нефть. Однако, как уточнил Ходжа, в настоящее время сильной зависимости между мировыми ценами на нефть и курсом рубля не наблюдается благодаря действиям Банка России.

13 января курс рубля резко снизился по отношению к мировым валютам. По данным Мосбиржи, евро вырос на 1,56 рубля, достигнув отметки в 87,06 рубля, а цена доллара поднялась на 1,8% к закрытию предыдущей сессии — до 76,05 рубля.

Предполагается, что рубль подешевел на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова 12 января — тогда он сказал, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых американских санкций.

3 января финансисты и аналитики рассказали «Известиям», какие факторы будут влиять на курс рубля в 2022 году.

Так, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что холодная зима, высокие цены на нефть и газ поддержат рубль — в январе традиционно курс рубля немного укрепляется к доллару и евро за счет «сильного сальдо счета текущих операций».

Как заявила заместитель руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в I квартале 2022 года на рубль по-прежнему будут влиять пандемия коронавируса, геополитические и санкционные риски.

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