Финансисты рассказали о влияющих на курс рубля факторах в 2022 году

Финансисты и аналитики рассказали «Известиям», какие факторы будут влиять на курс рубля в 2022 году и сколько будет стоить доллар США и евро. В целом они сошлись во мнении, что чем выше окажется инфляция, тем сильнее может упасть российская национальная валюта, а также рассказали, какие еще риски влияют на курс рубля.

Нефть и другие ресурсы

Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), рассказал, что в январе традиционно курс рубля немного укрепляется к доллару и евро за счет «сильного сальдо счета текущих операций». Он допустил, что в этом месяце доллар будет стоить 70–73 рубля.

«Холодная зима, высокие цены на нефть и газ поддержат рубль. Дополнительный позитив рынку предоставит снятие геополитических рисков: ожидаемая на Западе война с Украиной уже ушла с полос газет, скорое нахождение консенсуса с НАТО также способно поддержать рубль и котировки российских активов», — сказал он.

Как заявила Наталья Мильчакова, заместитель руководителя Информационно-аналитического центра «Альпари», 4 января встретятся министры стран ОПЕК+, на которой будет рассматриваться вопрос о квотах по добыче нефти на январь. Она считает, что, скорее всего, министры решат сохранить в этом месяце декабрьские квоты на добычу, позволяющие в совокупности увеличить производство черного золота странами альянса на 400 тыс. баррелей в день. Однако она не исключила и такой вариант, что из-за распространения в мире штамма коронавируса «Омикрон» объединение временно приостановит увеличение добычи.

В первом случае цены на нефть могут снизиться, так как рынок нефти пока опасается избытка предложения, а ОПЕК намекает на то, что дефицит нефти уже в I квартале 2022 года может смениться профицитом. Во втором случае цены снова могут вернуться к $80 за баррель.

При первом варианте курс рубля может реагировать укреплением, а при втором — снижением.

«В любом случае в январе цены на нефть могут быть подвержены резким колебаниям, а значит, и курс рубля, по крайней мере на время новогодних каникул, может очень резко колебаться», — спрогнозировала она.

Петр Пушкарёв, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, сообщил, что с нефтью как с «главным наполнителем бюджета и внешнеторгового баланса тоже всё в порядке», она дважды уверенно «всплыла» из-под отметки $70 в область выше $75 и сохраняет хорошие перспективы роста «в направлении $80–85 за баррель в январе». Он отметил, что зависимость текущих колебаний рубля от положения биржевых индексов на Уолл-стрит «давно уже сильнее, чем от нефти», но и влияние временных просадок вниз по индекcам широкого рынка S&P500 и Dow Jones в США в пределах 5% после обнаружения штамма COVID-19 «Омикрон» оказалось ограниченным: доллар и в этой ситуации не поднимался выше 75,5 рубля, а евро торговался выше 85 рублей «всего один день».

Менее вероятным, по его словам, выглядит проход валютных пар выше этих границ, когда и S&P 500 закрыл последнюю предновогоднюю торговую неделю на рекордно высоком уровне за весь 2021 год, и в январе рост западных бирж, скорее всего, «по инерции продолжится» — инвесторы рассматривают вложения в различные активы «как главный метод побега из денег от инфляции, которая высока уже и в долларах, и в евро, и рублях», указал специалист.

Он отметил, что коррекции мировых бирж, начало сокращений объема финансовых стимулов от Федрезерва США валютные курсы успели пережить без потрясений, да еще и доходность по купонам российского долга составляет около 8,5% годовых.

«А значит, номинированные в рублях облигации федерального займа (ОФЗ) остаются привлекательным инструментом что для западных фондов, что для наших банков и даже во многом для владельцев офшорных капиталов российского происхождения», — заключил он.

В этих условиях, по словам экономиста, в январе у курса доллара вряд ли есть основания покидать пределы сложившегося естественно коридора с примерными границами от 71 до 75,5 рубля, а евро — от 80 до 85 рублей. Курсы обеих валют будут чаще тяготеть к средним значениям, чем к каким-то крайностям, полагает он. Он допустил, что валютный рынок может «плотнее прижать курс доллара к отметке в 70 рублей или чуть ниже», как это уже было в конце октября — при нефти снова дороже $85 и/или при индексе S&P 500 в США.

Пандемия и геополитика

Наталья Мильчакова сообщила, что в I квартале 2022 года на рубль по-прежнему будут влиять пандемия коронавируса, геополитические и санкционные риски. Чем значительнее будут негативные последствия, которые они принесут для России, тем сильнее подешевеет рубль. В январе ожидается стоимость доллара в диапазоне 72,5–76 рублей, евро — 82–85 рублей.

Она отметила, что саммит Россия–НАТО, запланированный на 12 января, не обязательно окажет прямое влияние на курс рубля. Однако если переговоры «опять зайдут в тупик», могут возрасти геополитические риски для России. Также может усилиться санкционная риторика. 14 января конгресс США запустит голосование по законопроекту о санкциях против «Северного потока – 2». Если проект провалится, «у рубля появится хороший шанс на укрепление».

Кроме того, в середине января выйдет статистика по инфляции потребительских цен в 2021 году в России. В «Альпари» ожидают, что по итогам прошлого года инфляция в стране выросла до 8,7%. Но чем выше окажутся итоговые данные по инфляции, тем сильнее в краткосрочном аспекте может упасть рубль, посетовала Наталья Мильчакова.

Однако Петр Пушкарёв считает, что российский рубль уже не слишком беспокоят геополитические риски. Он напомнил, что инвесторов «не отвратили от российских активов» прозвучавшие 26 декабря заявления вице-президента США Камалы Харрис о планах обсудить с союзниками «некие беспрецедентные санкции, каких еще не было» и которые Вашингтон вроде бы готов предусмотреть на случай так называемого вторжения России на территорию Украины. Но похоже, что «тема примелькалась», никто всерьез сейчас не верит в эскалацию, констатировал экономист.

По его словам, владельцы долговых бумаг и акций крупных российских компаний как минимум ждут, что после праздников начнутся январские консультации между представителями России и США «на серьезном экспертном уровне» с привлечением военных советников, где имеющиеся противоречия будут обсуждаться долго и наверняка по существу.

С таким сценарием свыклись инвестирующие в ОФЗ Минфина России зарубежные фонды, да и отечественные ведущие банки, — а действия именно этих двух крупнейших групп участников как раз и определяют изменения курса рубля, подчеркнул Пушкарёв.

Эксперт отметил, что валютные торги открылись 27 декабря после заявлений Харрис «практически там же, где они и завершали пятницу: около 73,65 RUB/USD и 83,30 RUB/EUR». В ходе первой сессии предновогодней недели рубль еще и укреплялся на величину порядка 50 копеек в каждой паре, добавил он.

Он указал, что «недавним страшилкам» про отключение России от международной системы платежей SWIFT рынок тоже не поверил. Когда конгресс США снял с повестки прописанные ранее в проекте американского военного бюджета санкции против российского госдолга и «Северного потока – 2», «менее чем через час» после телемоста президентов России и Соединенных Шатов — Владимира Путина и Джо Байдена — стоимость доллара с 75,5 рубля за пару следующих дней опустилась до 73–74 рублей, где, очевидно, и нашла устойчивый баланс, сказал экономист.

Григорий Пахомов, консультант по стратегическому развитию КПК «Капитал Регионов», отметил, что по статистике в январе курс валюты обычно подрастает. Увеличение планомерно начинается с середины декабря и длится до середины января, затем следует коррекция и доллар постепенно возвращается к доновогодней отметке или еще ниже на 5–8%, пояснил он. Сейчас на курс валюты влияет много переменных, начиная от политической риторики, заканчивая внутренними факторами в России, сказал Пахомов.

«Предугадать курс валюты весьма сложно, так как любое действие или высказывание может задать вектор изменения. Если доллар торгуется на отметке более 73 рублей, а евро — более 82 рублей, то можно с уверенностью говорить, что ниже этих отметок валюта опуститься в январе не должна», — заключил он.

Владимир Брагин, CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал», заявил, что, если исходить из сценария нормализации ситуации в экономике и роста интереса к российским активам, следует ожидать как минимум возвращения рубля к «фундаментально обоснованным уровням». В качестве ориентира он посоветовал взять реальный эффективный курс, рассчитываемый на основе соотношения инфляции в России и основных торговых партнеров.

«Исходя из этих оценок можно отметить, что рубль сейчас намного слабее, чем был в среднем за последние 10 или даже пять лет. Потенциал его укрепления при нормализации ситуации оценивается в 5–10% (расстояние до средних значений). Но нужно учесть еще и то, что эти средние значения искажены высокой санкционной премией, присутствовавшей в курсе большую часть этого времени. Так что снижение влияния санкций означает и увеличение потенциала укрепления рубля», — указал он.

Брагин спрогнозировал, что доллар будет стоить 72 рубля в базовом сценарии — при сохранении «благоприятной внешней конъюнктуры без критического усиления санкционных рисков». Он сказал, что доллар может повыситься до 80 рублей в случае усиления санкционного режима и/или «серьезных проблем» в мировой экономике. Например, если глобальная коррекция вынудит инвесторов избавляться от рублевых активов.

Евро, по словам финансиста, находится под давлением ФРС и Европейского центробанка. Курс европейской валюты «оказался под сильным давлением» во втором полугодии 2021 года на фоне ожиданий расхождения траекторий денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, отметил он. Главный фактор поддержки этой валюты — профицит по счету текущих операций, который снова превысил 2,5% ВВП, добавил специалист. Он считает, что этого недостаточно для обеспечения укрепления указанной валюты, но достаточно, чтобы «не пустить ее к паритету с долларом США».

«Евро также не имеет большого потенциала ослабления с позиций реального эффективного курса. В стрессовом варианте он составляет порядка 5%. Базовый сценарий слабого евро: EUR/USD = 1,05, сильного — EUR/USD = 1,25», — заключил эксперт.

Эдуард Бугров, управляющий партнер инвестиционной компании «Джи Эл ЭС Инвест» (GLS INVEST), выразил мнение, что российский рубль по-прежнему остается для иностранных и внутренних инвесторов рисковым активом, «слишком завязанным на геополитике и на цене на энергоносители». Поэтому и пандемия, а также связанные с ней экономические ограничения сказываются на стоимости российской нацвалюты сильнее, чем на стоимости валют развитых стран. По его словам, риски, связанные с новым штаммом, «пока воспринимаются рынками довольно спокойно», поэтому с этой стороны рублю не грозят новые вызовы в первые месяцы 2022 года.

«Учитывая все факторы, ожидать резкого изменения соотношения в паре доллар/рубль не стоит. Ждать укрепления на отметке ниже 70 рублей за доллар, как это делают ряд экспертов, немного наивно», — сказал эксперт.

Наиболее вероятная стоимость — в диапазоне 74–76 RUB/USD, спрогнозировал Бургов.