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Экс-генерал СБУ Вовк раскритиковал прогнозы США по «вторжению» РФ на Украину

Экс-генерал СБ Украины Вовк: прогнозы США о «вторжении» РФ — это инфокампания и попытка оправдать поставки оружия Киеву
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Заявления западных СМИ и политиков о намерениях и сценариях Москвы по так называемому нападению на Украину — это информационная кампания, которая разворачивается на фоне двусторонних переговоров России и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности, и попытка оправдать поставки оружия Киеву. Об этом в субботу, 15 января, сообщил экс-глава следственного управления украинской Службы безопасности (СБУ) генерал Василий Вовк.

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Прежде всего он акцентировал внимание на периодичности заявлений о намерении России «напасть» на Украину. Так, собеседник напомнил об очередном растиражированном и не состоявшемся прогнозе — нападении «в ночь с 24 на 25 декабря».

«Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно всё. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <...> Сегодня таких намерений у России нет — <...> вести полномасштабную войну против Украины», — поделился бывший украинский генерал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Вовка, американские политики, оглашая подобного рода сведения, пытаются добиться нагнетания обстановки, потому что таким образом действия Соединенных Штатов, в частности, поставки Киеву оружия и преобразование страны в «склад взрывчатки», кажутся вполне оправданными, заметил экс-генерал.

Вовк также подчеркнул, что одним из американских чиновников, распространивших информацию о «вторжении России», стала заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, которая ранее этим же днем, 15 января, сообщила о 18-ти сценариях авторства США на случай «российского вторжения».

Москва раскритиковала заявление Нуланд: так, депутат Госдумы Мария Бутина заметила, что подобные прогнозы выдуманы Вашингтоном, и выводы из них сделаны всё той же американской стороной. Она также охарактеризовала позицию американцев как принцип «мегафонной дипломатии», который никак не пересекается с серьезными переговорами и взаимодействием между странами. Как отметил коллега Бутиной Дмитрий Белик, заявления США безосновательны и направлены на «нагнетание истерии». Депутат указал: подобное информационное давление на Россию повторяется уже неоднократно.

В последние недели в западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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