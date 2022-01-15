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Вирусолог Чумаков рассказал об особенностях штамма «Омикрон»

Вирусолог Чумаков заявил, что заболевание «Омикроном» протекает в более мягкой форме
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По сравнению с другими штаммами коронавируса заболевание «Омикроном» протекает в достаточно мягкой форме. Об этом в субботу, 15 января, заявил профессор Университета Джорджа Вашингтона ученый-вирусолог Константин Чумаков.

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«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время, как раньше, примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — заявил Чумаков в эфире «Радио России».

Специалист отметил, что на сегодняшний день коронавирусом заболевают в основном молодые люди, у которых течение болезни протекает гораздо легче.

«Раньше старые варианты детей практически не трогали. Молодые люди переносили это, не замечая, на ногах. Сейчас люди молодые и среднего возраста болеют гораздо больше по сравнению с пожилыми», — добавил ученый.

По его словам, «Омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути, а не прогрессирует в воспаление легких, как это было с изначальными вариантами коронавируса. Его основными проявлениями являются головная боль, насморк, отсутствие потери обоняния, кашель и раздражение в носу, заключил Чумаков.

14 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что беременные женщины больше подвержены риску при штамме коронавируса «Омикрон», им настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19.

12 января директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что избежать заражения штаммом «Омикрон» не удастся никому, однако вакцинированные легче перенесут заболевание.

Президент России Владимир Путин в тот же день на совещании с членами правительства сообщил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма.

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