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Вокалист Depeche Mode рассказал о причинах крещения в православие

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Вокалист группы Depeche Mode Дейв Гаан в интервью «Известиям» рассказал о том, почему он выбрал греческое православие. По словам музыканта, это было не совсем его решение.

«Я женился на гречанке. И для того, чтобы венчаться в церкви, мне нужно было принять греческое православие. Был священник, все каноны были соблюдены», — отметил он.

«Мне вообще не хотелось писать новые песни»
Фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан — о крещении в православие, раскаивающемся Элвисе Пресли и мамином совете «найти настоящую работу»

Также фронтмена группы спросили о том, ходит ли он в храмы, случалось ли посещать русские православные церкви: «Да, я люблю посещать православные храмы. Но не культа церковного ради, я не столь религиозен сегодня».

В декабре 2021 года вышли коллекционное переиздание классики rockumentary «Depeche Mode «101» Д.А. Пеннебейкера и новый сольный релиз Дейва Гаана — студийный альбом Imposter (Dave Gahan & Soulsavers), выдержанный в эстрадной крунинг-эстетике. Фронтмен Depeche Mode рассказал «Известиям» о том, как, где и для чего создавались эти пластинки, какую песню просил записать Джеймс Хетфилд и что бывает после тура из 130 концертов. В беседе принял участие продюсер Ричи Мачин.

В частности, Гаан отметил, что идея создания нового альбома и работа над ним открыли в нем «какие-то новые чакры». Музыкант признался, что действительно выгорел после последнего тура Depeche Mode и начал дискутировать с продюсером Ричем Мачином на тему песен и исполнителей, которые повлияли на них. В таких песнях, как The Dark End of the Street Дэна Пенна / Джеймса Карра или Not Dark Yet Боба Дилана, по словам Гаана, отражается его собственная жизнь.

Дейв Гаан — британский музыкант, певец и автор песен, наиболее известен как вокалист электронной группы Depeche Mode с момента ее образования в 1980 году. В конце 2021 года фронтмен Depeche Mode выпустил уже третью по счету пластинку с Ричи Мачином и его проектом Soulsavers.

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