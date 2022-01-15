Блинкен заявил о готовности США и НАТО к дальнейшему диалогу с РФ

США и Североатлантический альянс (НАТО) готовы к продолжению диалога с Россией. Об этом в субботу, 15 января, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия–НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», — говорится в сообщении.

Прайс добавил, что США призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО, а также появление в Азовском море военных объектов и баз западных стран не устроят Москву и являются красными линиями. Он отметил, что Россия не приемлет появления альянса на границах с РФ, тем более при нынешнем курсе украинского руководства.

Кроме того, Лавров указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает глава МИД России, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

14 января посольство РФ в Вашингтоне призвало США к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнуло, что российская сторона против войны и выступает за «дипломатическое решение всех международных проблем».

На этой неделе состоялась серия консультаций России и Запада по гарантиям безопасности. Они проходили в три этапа: 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.