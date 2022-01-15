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Посольство РФ назвало обвинения США по «вторжению» на Украину голословными

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В посольстве РФ в Вашингтоне в пятницу, 14 января, заявили, что заявления Белого дома и Пентагона о подготовке Москвой предлога для якобы «вторжения» на Украину подтверждают непрекращающееся информационное давление на Россию. Заявление диппредставительства опубликовано на его странице в Facebook.

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Дипломаты отметили, что власти США следуют одному и тому же сценарию: «идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод».

«Со своей стороны хотели бы предостеречь коллег от такого рода авантюр. В очередной раз заявляем: неумолкающие в Соединенных Штатах (как на официальном уровне, так и в СМИ. — Ред.) обвинения в наш адрес голословны и не могут иметь никаких подтверждений», — говорится в заявлении.

В заключение в посольстве призвали к предметной работе по обеспечению гарантий безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что российская сторона против войны и выступает за «дипломатическое решение всех международных проблем».

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

Также 14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. По его словам, речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военнослужащих «не является критичной», а сама РФ «вообще не готова сейчас к наступлению».

25 декабря Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

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