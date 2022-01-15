Британцы отреагировали на обвинения принца Эндрю

Общественность Великобритании отреагировала на обвинения принца Эндрю в изнасилованиях. Об этом стало известно в субботу, 15 января.

«Это просто взорвало мне мозг, но было ожидаемо. Королева попросила отозвать все регалии и титулы, что очень необычно. Я согласен, я полностью согласен с этим решением. Я не уверен, что он был одной из важных фигур, с чем ассоциируется королевская семья. Люди всё сами прекрасно видят и понимают. И уверен, что они не изменят свое отношение к королевской семье из-за принца Эндрю», — реакцию одного из жителей страны передал телеканал РЕН ТВ.

Мужчина также предположил, что это дело не дойдет до суда в США и просто закончится какой-нибудь сделкой, что нанесет на самом деле репутации Эндрю еще больший урон.

«Мое мнение по поводу принца Эндрю однозначно, что ничего нельзя скрыть. Он должен был это понимать и что ему теперь не отвертеться от суда. Также я уверен, что не только он один был в этом замешан, и позже, возможно, всплывут еще более громкие имена в этом деле. И, наверное, многие сейчас беспокоятся за свою безопасность и будут внимательно слушать, что принц Эндрю может сказать. Но в любом случае правда возобладает», — уверен великобританец.

А одна женщина пожалела маму принца Эндрю королеву Великобритании Елизавету II.

«Как мать, я понимаю его маму и что она очень расстроена», — сказала она.

13 января пресс-служба Букингемского дворца сообщила о лишении герцога Йоркского Эндрю всех титулов и воинских званий. В общей сложности у герцога Йоркского было восемь почетных военных титулов — подарков от королевы. Кроме того, Эндрю больше не будет выполнять публичных обязанностей в качестве члена королевской семьи и станет защищать себя в суде как частное лицо. Такое заявление, отмечает газета, последовало после того, как суд Нью-Йорка отказался удовлетворить просьбу принца отклонить иск Вирджинии Джуффре, которая обвиняет принца в изнасиловании.

Скандал с принцем Эндрю набрал обороты в 2019 году. Помимо среднего сына королевы Великобритании Вирджиния Джуффре обвинила в произошедшем американского миллиардера Джеффри Эпштейна, арестованного по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Джуффре рассказала, что член королевской фамилии был одним из участников вечеринок Эпштейна, назвав обоих растлителями.

После скандала 10 августа 2019 года арестованный Эпштейн покончил с собой в исправительном центре Нью-Йорка. В июле 2020 года стало известно, что гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против британского принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых Эпштейна. Принц Эндрю связь с Джуффре отрицает.