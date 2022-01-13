Сына королевы Великобритании лишили всех военных званий

Сына королевы Елизаветы II, подозреваемого в изнасиловании, лишили королевского патронажа и военных званий. Об этом 13 января сообщили в издании Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

«С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких общественных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

В настоящий момент сын королевы проходит в качестве обвиняемого по делу об изнасиловании.

В сентябре 2019 года правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в том, что он ее изнасиловал, когда ей было 17 лет. Тогда девушка подала иск в федеральный суд Манхэттена. Она сообщила, что к произошедшему причастен и американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который обвинялся в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Вскоре стало известно, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. В июле 2020 года стало известно, что гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против британского принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых Эпштейна. Принц Эндрю связь с Джуффре отрицает.