Небедная Лиза: королеву Британии уличили в сокрытии своего богатства

В Великобритании разгорелся скандал, в который оказалась вовлечена королева Елизавета II. СМИ сообщили, что она в 1970-х пролоббировала в правительстве законопроект, который позволил ей скрыть от подданных размер своего состояния. В Букингемском дворце эти сообщения опровергают. Официально никогда не раскрывалось, сколько средств на счету у монарха. Однако считается, что состояние королевы исчисляется сотнями миллионов британских фунтов. Подробности — в материале «Известий».

«Вызывает чувство неловкости»

«Согласие королевы [на утверждение законов] — это парламентский процесс, в котором роль суверена исключительно формальная. Согласие всегда предоставляется монархом по запросу правительства. Любое утверждение о том, что суверен заблокировал законодательство, попросту не соответствует действительности. Парламент решает, независимо от королевской семьи, требуется ли согласие королевы в вопросах, которые могут затронуть интересы короны, включая личное имущество и личные интересы монарха» — так представители британской королевы Елизаветы II отреагировали на публикацию газеты The Guardian.

Издание со ссылкой на документы из Национального архива Великобритании сообщило сенсационную новость. В 1973 году консервативное правительство Эдварда Хита подготовило законопроект, запрещавший инвесторам тайно наращивать значительные доли в торгующихся на бирже компаниях, приобретая их акции через подставные фирмы или номинальных держателей. Поэтому он должен был включать пункт, предоставляющий директорам право требовать, чтобы любые кандидаты, которые владеют акциями их компании, раскрывали по запросу личности своих клиентов. Если бы его приняли, то королеву могли бы заставить обнародовать данные о ее частных вложениях, в том числе о принадлежащих ей долях в частных компаниях, а также их стоимости.

Фото: Getty Images/Mirrorpix Королева Елизавета II и премьер-министр Эдвард Хит, 3 января 1973 года

Однако, как утверждает газета, монарх ознакомилась с законопроектом заранее в рамках процедуры предоставления «королевского согласия» — до утверждения документа парламентом. После этого Елизавета II поручила своим адвокатам связаться с правительством и изложить свои возражения. В результате, как сообщает The Guardian, королеве удалось тайно пролоббировать изменения в законопроекте. Она хотела скрыть от публики размеры личного состояния, которые, по ее мнению, «могли бы вызвать чувство неловкости». Так, в документе появилась поправка, согласно которой для некоторых инвесторов могут делать исключения и держать в тайне размер их вложений и состояния. В их число попала и королева.

В результате законопроект и его положение о секретности вступили в силу только через три года. В то время у власти находилось лейбористское правительство Гарольда Вильсона. Информацию об использовании «королевского согласия», обычно записывают в Hansard — официальный протокол парламентских дебатов — перед третьим чтением законопроекта. Однако в документе нет об этом ни строчки. Как отмечает издание, «возможно, потому что королевское согласие запрашивалось для версии документа 1973 года, которая так и не дошла до третьего чтения». А в версию законопроекта 1976 года, то есть во «второе издание», была скопирована большая часть документа трехлетней давности.

Дорогое удовольствие для британцев

Размер состояния королевы публично никогда не раскрывался. Однако считается, что оно составляет сотни миллионов британских фунтов. The Sunday Times в прошлом году оценила состояние Елизаветы II в £350 млн ($479,4 млн) . Примерно такие же цифры приводит и журнал Forbes.

Издание отмечает, что королева владеет недвижимостью — Сандрингемским дворцом в Норфолке и замком Балморал в Абердиншире, предметами искусства, ювелирными украшениями. Помимо этого, у нее есть земли и конные фермы по всей стране.

У монарха большая коллекция ювелирных украшений. Их точное количество не сообщается, известно только, что все они стоят миллионы долларов. Королева также гордится коллекцией марок, которую семья Виндзоров собирает с начала XIX века. В ней есть экземпляр каждой марки, которая когда-либо выпускалась в Британии.

Фото: Getty Images/Max Mumby/Indigo Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, Лондон, Англия

Помимо личного имущества правящего монарха, существует также Королевская коллекция. В нее входят произведения искусства и драгоценности. Однако это не считается состоянием самой Елизаветы II. В собственности короны (Crown Estate) огромное количество объектов недвижимости и земель по всему Соединенному Королевству.

Именно Crown Estate направляет деньги на содержание королевской семьи. В год это примерно $400 млн. Эти деньги идут на обслуживание резиденций, поездки членов королевской семьи, зарплату их служащим и многие другие расходы.

В 1990-х в Британии заговорили о том, что монархия обходится подданным слишком дорого. Тогда королева решила платить подоходный налог, а также налоги на прибыль и наследство, сократила количество личных вертолетов (с двух до одного), а также продала королевскую яхту «Британия».

Помимо этого, семья Елизаветы II стала еще активнее заниматься благотворительностью. В настоящее время королева курирует работу более шести сотен общественных организаций и фондов.

Несмотря на это, в стране хватает скептиков, считающих, что траты королевской семьи сильно бьют по карману британских налогоплательщиков. Меньше всего монархию поддерживают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет — 66%, среди людей старше 55 лет 84% выступают за сохранение конституционной монархии. Так что в целом правлению Виндзоров ничто не угрожает — 76% британцев не хотят каких-либо кардинальных изменений. К тому же, если подсчитать, во сколько обходится каждому налогоплательщику содержание Елизаветы II и ее семьи, то получатся весьма скромные $1,62 в год .

«Кризис может возникнуть после ее ухода»

Нынешний скандал, разгоревшийся после статьи The Guardian, продемонстрировал, что королева, вопреки всеобщему убеждению, не всегда сохраняла беспристрастность. «Документы, которые опубликовало издание, раскрывают такой уровень влияния на законодательство, о котором лоббисты могли только мечтать», — отреагировал эксперт, специалист по конституционному праву Оксфордского университета Томас Адамс. По его словам, то, что существует такая процедура королевского согласия, дало монарху возможность оказывать существенное влияние на законопроекты, которые могли коснуться ее лично.

Небедная Лиза Королева Елизавета в домашнем парке Виндзор Фото: Global Look Press/Pool

При этом отношение основной части британского общества к королеве Елизавете II после этого вряд ли изменится, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Эти отношения устойчивы и стабильны на протяжении длительного времени. Лично королеве это ничем не грозит. Пока она является символом монархии, к ней особое отношение. Кризис монархии может возникнуть после ее ухода», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

Кортунов добавил, что другие члены королевской семьи не пользуются такой широкой общественной поддержкой. «Впоследствии сторонники республики могут использовать этот эпизод как шанс заявить о своих позициях, напомнить о том, что королевская семья довольно дорого обходится британскому народу, и поставить вопрос об изменениях, — полагает политолог. — Неизвестно, правда, получится у них что-то из этого или нет».