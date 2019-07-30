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В собственности Елизаветы II обнаружили несколько московских квартир

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Королева Елизавета II оказалась собственницей четырех московских квартир. Об этом 30 июля сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

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Квартиры расположены в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке. По данным Росреестра, всего в доме находится 12 квартир и минимум четыре из них (площадью 148, 184, 187 и 320 кв. м) принадлежат британской королеве. Из окон жилья открывается вид на Кремль, храм Христа Спасителя и Москву-реку.

В документах Росреестра Елизавета II указана как «ее величество королева, правящая в Канаде». Канада — одно из 16 государств помимо Великобритании, где она возведена на престол. Страна является демократическим государством с монархической формой правления.

Отмечается, что Елизавета никогда не была в московских квартирах — единственный раз она посетила Россию с официальным визитом в 1994 году. По некоторым данным, в данных объектах недвижимости живут сотрудники посольства Канады в Москве.

11 июля сообщалось, что неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией вблизи спальни королевы, а 22 июня Елизавета II была вынуждена покинуть свою резиденцию из-за нашествия крыс и мышей.

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