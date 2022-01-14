Артистку Вознесенскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Народную артистку России Анастасию Вознесенскую похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова, где состоится прощание с умершей.

«Прощание с народной артисткой РФ Анастасией Валентиновной Вознесенской состоится в понедельник, 17 января. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы», — говорится в сообщении театра.

Планируется, что гражданская панихида начнется в 11:00. В 12:30 состоится отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

О кончине Вознесенской стало известно ранее в этот день. Предположительно, причиной смерти послужили последствия перенесенного COVID-19. Соболезнования в связи со смертью Вознесенской выразили народные артистки РСФСР Светлана Немоляева и Лия Ахеджакова.

Воспоминаниями об умершей поделился артист МХАТ им. Чехова Авангард Леонтьев. Он подчеркнул, что Вознесенская была замечательной актрисой. Ее судьба была тесно связана с художественным театром, с его идеями, с актерской школой, добавил артист.

Анастасия Вознесенская родилась в Москве 27 июля 1943 года. В 1965-м она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра «Современник», а в 1977-м перешла в Художественный театр. Она исполнила множество ролей в театре и кино. Последними ролями артистки стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике». Обе эти работы связаны с именем ее супруга Андрея Мягкова — один спектакль он поставил, в другом сыграл главную роль.