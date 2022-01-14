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Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Вознесенской

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Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью 78-летней актрисы Анастасии Вознесенской и поделилась воспоминаниями о ней и ее покойном муже, актере Андрее Мягкове.

«Мы снимались в одной картине, и они были очень закрытые люди с Мягковым... Приходили на съемку и уходили, так что сказать, что они общались с кем-то, я не могу. Я соболезную ее родным, для которых это большое горе», — рассказала Немоляева в беседе с RT в пятницу, 14 января.

О смерти актрисы театра и кино, вдовы Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской стало известно ранее в этот день. Предположительно, причиной смерти актрисы послужили последствия перенесенного коронавируса.

Анастасия Вознесенская родилась в Москве 27 июля 1943 года. В 1965-м она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра «Современник», а в 1977-м перешла в Художественный театр, напоминает НСН. Она исполнила множество ролей в театре и кино. Одной из них является роль директора рынка в фильме Эльдара Рязанова «Гараж», где она снялась со своим мужем Андреем Мягковым, которого не стало 18 февраля 2021 года.

Как отмечает сайт kp.ru, на театральной сцене она играла Галину и Веру в «Утиной охоте», Машу в «Чайке», Бабанову в «Иванове» и многие другие роли. Последними появлениями актрисы на сцене были роли Розы Песочинской в спектакле «Ретро» и Веты в «Белом кролике».

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