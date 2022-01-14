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Названа причина смерти народной артистки России Анастасии Вознесенской

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Вдова советского и российского актера Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом сайту kp.ru в пятницу, 14 января, рассказал источник в здравоохранении.

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Отмечается, что 20 декабря 78-летняя Вознесенская сдала тест на COVID-19 в одной из клиник подмосковного Домодедово, он оказался положительным. В течение нескольких недель актриса боролась с болезнью, но оправиться от нее до конца не смогла.

О смерти актрисы театра и кино, вдовы Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской стало известно ранее в этот день.

Свою карьеру Анастасия Валентиновна начинала в московском театре «Современник», а после перешла во МХАТ вслед за ушедшим туда артистом Олегом Ефремовым. После раскола театра она осталась в труппе МХТ имени Чехова. Кроме того, актриса исполнила множество ролей в кино. В кинематографе Анастасия Вознесенская дебютировала в 1966 году, широкую известность ей принесла главная женская роль в фильме «Майор Вихрь». Всего в кино Вознесенская сыграла более 20 ролей, сообщает телеканал «360».

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», она была награждена орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 1963 году Вознесенская вышла замуж за Андрея Мягкова, они были женаты вплоть до его смерти. Актер, режиссер и народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался 18 февраля 2021 года, напоминает RT.

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