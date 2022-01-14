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Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

Умерла вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская
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Народная артистка России, актриса Московского Художественного театра им. Чехова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни. Об этом в пятницу, 14 января, сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова в Facebook.

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«Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии Валентиновны Вознесенской. О времени и месте прощания будет сообщено позднее», — говорится в сообщении.

Актриса была принята в труппу МХТ имени Чехова в 1977 году. Вознесенская исполнила множество ролей в театральных постановках: в пьесе Антона Чехова «Чайка», спектакле Олега Ефремова «Мишин юбилей», пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» и других.

«Последними ее ролями стали Роза Песочинская в «Ретро» и Вета в «Белом кролике». Обе эти работы связаны с именем ее мужа, Андрея Васильевича Мягкова — один спектакль он поставил, в другом играл главную роль. <...> Менее года назад мы проводили Андрея Васильевича в последний путь. Теперь они снова вместе…» — рассказали в пресс-службе театра.

Широкой аудитории актриса известна по ролям в кино. В частности, артистка исполнила роль директора рынка Аллы Кушаковой в трагикомедии Эльдара Рязанова «Гараж». Кроме того, она сыграла радистку Аню Радионову в фильме Евгения Ташкова «Майор Вихрь».

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