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Актер Леонтьев поделился воспоминаниями о скончавшейся Вознесенской

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Артист МХАТ им. Чехова Авангард Леонтьев в пятницу, 14 января, поделился воспоминаниями о скончавшейся народной артистке России, вдове актера Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской.

«Анастасию Вознесенскую <…> я увидел в Школе-студии МХАТ. Я был студентом, а она была на пару курсов старше. Она училась на курсе Василия Маркова, такого блистательного педагога, ученика Станиславского и Немировича-Данченко. Мы восхищались нашими старшекурсниками», — рассказал Леонтьев.

Он добавил, что хорошо запомнил дипломный спектакль, в котором сыграла Вознесенская.

«Это была очень самостоятельная, дипломная работа. Спектакль был подготовлен самими ребятами этого курса. И там мы увидели Асю (Вознесенскую. — Ред.) в большой роли. Она была замечательной. Недаром впечатление от этого спектакля послужило тому, что Олег Ефремов пригласил большую группу студентов этого выпуска, в том числе и Асю, в театр «Современник», — отметил Леонтьев.

По его словам, судьба Вознесенской была тесно связана с художественным театром, с его идеями, с актерской школой.

Ранее в этот день актриса Татьяна Бронзова рассказала, что Вознесенская была хорошим человеком «со своими тараканами». Она также уточнила, что актеры — люди сложные и дружить с ними не всегда легко.

О кончине Вознесенской стало известно ранее в этот день. Предположительно, причиной смерти послужили последствия перенесенного COVID-19.

Соболезнования в связи со смертью Вознесенской выразили народные артистки РСФСР Светлана Немоляева и Лия Ахеджакова.

Анастасия Вознесенская родилась в Москве 27 июля 1943 года. В 1965-м она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра «Современник», а в 1977-м перешла в Художественный театр. Она исполнила множество ролей в театре и кино. Одной из них является роль директора рынка в фильме Эльдара Рязанова «Гараж», где она снялась с Мягковым.

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