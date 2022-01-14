Ахеджакова выразила соболезнования в связи со смертью Вознесенской

Народная артистка России Лия Ахеджакова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Московского Художественного театра им. А.П. Чехова Анастасии Вознесенской.

«Я последний раз с ней виделась на съемке, один съемочный день. Это было лет 20 назад. Очень жалко», — сказала Ахеджакова в беседе с «Известиями» 14 января.

О смерти народной артистки России на 79-м году жизни стало известно ранее в этот день. Свои соболезнования принес Московский Художественный театр. Там уточнили, что о времени и месте прощания с актрисой будет сообщено позднее.

Вознесенская исполнила множество ролей в театральных постановках: в пьесе Антона Чехова «Чайка», спектакле Олега Ефремова «Мишин юбилей», пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» и других. Артистка также исполнила роль директора рынка Аллы Кушаковой в трагикомедии Эльдара Рязанова «Гараж». Кроме того, она сыграла радистку Аню Радионову в фильме Евгения Ташкова «Майор Вихрь».