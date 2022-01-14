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Брат погибшей во время беспорядков в Казахстане россиянки рассказал о трагедии

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Брат россиянки Марии Ким, ставшей жертвой массовых беспорядков в Казахстане, рассказал о трагедии.

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По его словам, нападение произошло в самый разгар протестов, 6 января, в городе Тараз Жамбылской области. Девушку застрелили в упор, когда она возвращалась с работы.

«Она возвращалась домой, и ее застрелили в упор в Казахстане, в Таразе», — сказал он корреспонденту «Газеты.Ru».

Со слов мужчины, у Марии в этом городе живет отец. Там же она работала и училась.

Погибшая была администратором в кофейне «Дискавери», расположенной недалеко от ее дома. Когда начались беспорядки, работники заведения попросили владельца отправить за ними машину, но он отказался. В итоге девушке пришлось самой закрывать кафе. В тот момент на нее напали мародеры, которые хотели ограбить заведение. Россиянку ударили ножом семь раз, после чего выстрелили в голову. От полученных ранений она умерла на месте.

Сообщение о трагедии поступило в генконсульство России в Алма-Ате. Сотрудники диппредставительства связались с матерью погибшей, а также направили обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль.

«Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — говорится в сообщении от 14 января на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Россиянке Марии Ким было 26 лет. В 2010-м после окончания школы она переехала из города Тавды Свердловской области к отцу в Тараз. У нее остались трое детей и муж.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января. В некоторых городах они переросли в массовые беспорядки с погромами и грабежами. Пострадали тысячи человек. Погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Ранее корреспондент «Известий» из Алма-Аты сообщал, что в разбитых и сожженных во время беспорядков в Казахстане автомобилях до сих пор находят тела погибших.

После обращения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. Вскоре порядок был восстановлен. 13 января начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Полностью операция должна завершиться 19 января.

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