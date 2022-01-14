В Лос-Анджелесе участились случаи грабежа поездов с интернет-заказами

В Лос-Анджелесе мародеры грабят грузовые поезда. В составах ожидают приема заказы из интернет-магазинов. Грабители выносят всё: смартфоны, вещи, обувь и украшения. Пустые коробки сразу выбрасывают, ж/д пути буквально завалены мусором, передает телеканал «Известия». Нетронутыми остаются наборы для тестирования на COVID-19. В полиции отмечают, что подобное в городе происходит не в первый раз.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.