Лавров обвинил США в причастности к кризису в православии

США напрямую причастны к кризису в православии, который наблюдается в настоящее время. Такое заявление 14 января сделал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, с этой целью в Соединенных Штатах был сформирован специальный механизм.

«Спецпредставитель по свободе вероисповедания, который на самом деле занимался не свободой, а активнейшим образом настраивал и финансировал константинопольского патриарха Варфоломея с тем, чтобы он проводил линию на раскол, в том числе на Украине прежде всего. На создание там раскольнической неканонической православной церкви Украины, которая вызвала серьезнейшие расхождения в целом в православном мире», — рассказал министр в ходе пресс-конференции.

По мнению Лаврова, дипломатия и государство в принципе не должны вмешиваться в сферу религии.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Как заявлял предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

Позднее Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным.