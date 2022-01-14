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Затраты на подведение газа к участку компенсируют

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Участники программы социальной газификации, которым пришлось за свой счет оплатить расходы на подведение газа до границы своего земельного участка, получат компенсацию понесенных затрат. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

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«Программа была объявлена президентом 21-го апреля. А нормативку всю под эту программу мы подготовили вместе с правительством и вместе с «Газпромом» в конце августа – в начале сентября. Но с апреля по конец августа 2021 года многие семьи продолжали подводить газ до границы земельного участка за свой счет. Им всем компенсируют затраты. Эта инициатива «Единой России» была поддержана правительством и руководством ПАО «Газпром», — объяснил лидер партии.

Решение о компенсации понесенных затрат на подводку газа к участкам было принято на совещании по газификации у президента РФ Владимира Путина, состоявшемся 12 января.

Кроме того, в 63 регионах уже приняты решения о субсидировании затрат на подведение газа от границы участка в дом, приобретение и подключение оборудования.

«Мы договорились об этом с региональными администрациями через наши фракции в региональных парламентах. Где-то это сертификаты, где-то компенсация понесенных затрат для отдельных категорий граждан — многодетных семей, для одиноко проживающих пенсионеров, для ветеранов Великой Отечественной войны и так далее. В каждом регионе перечень индивидуален», — сказал политик.

По оценке Андрея Турчака, потенциал социальной газификации — порядка 2,5 млн домовладений. Из них ровно половина находится на удалении от существующей газовой трубы.

Подробнее — в эксклюзивном интервью Андрея Турчака «Известиям»:

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