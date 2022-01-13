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Шольц оценил переговоры России и Запада по гарантиям безопасности

Канцлер Германии Шольц назвал переговоры России и Запада важными, но сложными
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Переговоры России и стран Запада являются важными, но сложными, они необходимы для достижения общей безопасности. Об этом в четверг, 13 января, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«Также важно, что мы сейчас видим многочисленные переговорные форматы — между Россией и США, в рамках Совета Россия–НАТО, в ОБСЕ ведутся переговоры, предпринимаются попытки найти конструктивный путь. Это сложно — все видят это. Но это и в той же степени важно...» — заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Шольц отметил необходимость проговаривать тот факт, что если Россия прибегнет к военной активности против Украины, то это будет «дорого стоить».

«Мы хотим общей безопасности. Территориальная целостность является неотъемлемой частью этого», — добавил Шольц.

Ранее в этот день в Вене на площадке ОБСЕ прошли консультации по гарантиям безопасности, которые были предложены Россией.

По итогам встречи постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание, что адекватного ответа на переговорах в Вене от западных партнеров не прозвучало. Также Лукашевич отметил, что Россия не рассматривала и не рассматривает ОБСЕ в качестве основной площадки для обсуждения своих предложений о гарантиях безопасности.

12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. По итогам этой встречи замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в НАТО настроены на сдерживание России. Он отметил, что у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

До этого, 10 января, в Женеве прошла встреча делегаций России и США. Она длилась примерно 7,5 часа. По ее итогам замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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