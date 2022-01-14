По чужому счету: в ЦБ оценили сервис «второй руки» как полезный для всех граждан

Сервис «второй руки», когда человек ради защиты от мошенников назначает помощника для одобрения своих банковских онлайн-операций, может быть использован не только людьми с инвалидностью и пожилыми, но и гражданами других категорий. Это следует из ответа пресс-службы Центробанка на запрос «Известий» . Мнения о том, что он может быть полезен разным пользователям, придерживаются и другие члены Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ, на ближайшем заседании которого будут рассмотрены дополнения к законопроекту. Также предлагается ограничить услуги, на которые распространяется инструмент, онлайн-переводами и оформлением кредитов, закрепить статус доверенного лица, а также фиксировать согласие на помощь в бюро кредитных историй (БКИ). Такие инициативы содержатся в заключении Национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект. Правда, некоторые эксперты считают, что информацию о согласии лучше фиксировать на портале «Госуслуги» .

Все возрасты покорны

В августе 2021 года ЦБ рекомендовал банкам для защиты некоторых категорий граждан (с инвалидностью и пожилых людей) от мошеннических действий внедрять так называемый сервис «второй руки» . Подразумевается, что такой человек по договоренности с другим клиентом кредитной организации может назначить его своим помощником, который будет получать уведомления о планируемых онлайн-операциях и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит какую-то необычную активность, пояснял тогда регулятор, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит, и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции.

Предполагалось, что инициировать подключение сервиса сможет только сам клиент . А при получении запроса на отключение такой услуги банкам рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества. Депутат Госдумы Наталья Костенко разработала соответствующий законопроект, поскольку внедрение сервиса требует законодательных изменений.

Как сообщила «Известиям» пресс-служба Центробанка, на ближайшем заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг предлагается обсудить поступившие замечания, предложения и дополнения к проекту. Кроме того, рассказали «Известиям» в ЦБ, ранее регулятор рекомендовал банкам предлагать сервис «второй руки» для защиты клиентов с инвалидностью и пожилых людей .

— Вместе с тем мы считаем, что подобный сервис мог бы быть полезен и другим пользователям , — отметили в Банке России.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева также полагает, что не нужно ограничиваться критериями возраста и статуса человека, это может быть даже опасно.

— Наш опыт работы с обращениями граждан, исследования ситуации и сигналы, поступающие на платформу «Мошеловка», демонстрируют, что вовремя остановить от подписания кредитного договора всё чаще нужно не только бабушек и дедушек. Жертвами мошенничества, которым очень помогла бы эта функция, становятся и люди среднего возраста, и молодежь , — рассказала эксперт, добавив, что главным в этом инструменте должна быть добровольность, чтобы граждане имели возможность решить, как обезопасить себя.

В НСФР тоже думают, что уместно распространить использование инструмента на все категории граждан, поскольку зачастую пристального внимания требуют и операции молодых людей , которые уже вышли из возраста частичной дееспособности, но при этом еще не имеют достаточно опыта и знаний для принятия важных финансовых решений.

При этом совет подготовил объемный документ с заключением (есть у «Известий») на проект Натальи Костенко. Депутат заявила «Известиям», что пока не ознакомилась с ним, но готова рассмотреть и обсудить с экспертами и ЦБ все предложения, которые имеют рациональное зерно.

Условно ограничен

Так, в совете считают, что очень важно определиться с операциями, для совершения которых потребуется одобрение третьего лица . Если включать все банковские услуги, в том числе с низким риском (например, обмен валюты, открытие счета и т.д.), то, с одной стороны, это обернется значительным повышением операционных расходов банков, с другой, усложнит жизнь клиентам.

Как пояснил «Известиям» замруководителя НСФР Александр Наумов, остро встает и вопрос соотношения нового инструмента с дееспособностью граждан.

— Фактически речь идет об ограничении финансовых услуг для определенных категорий. В этой связи мы считаем, что не нужно распространять сервис «второй руки» на все банковские услуги . Например, если человек хочет открыть или закрыть счет без применения биометрии, то ему придется лично посетить банк вместе с доверенным лицом, что делает процедуру более сложной, — прокомментировал он.

Если распространить инструмент «второй руки» на все банковские сервисы, уверены в НСФР, то гражданин будет существенно ограничен в своих действиях и станет полностью зависеть от третьего лица.

По чужому счету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— И родственники не всегда поступают честно по отношению к пожилым людям. Да и просто могут не иметь времени или желания в данный момент дать свое одобрение . К тому же сам по себе антифрод-контроль со стороны банков, который усилен в отношении определенных категорий клиентов, уже сейчас приводит к тому, что операции таких людей чаще блокируются. Есть случаи, когда они по несколько дней не могут получить карту, на которую переводят пенсию, — уточнил Александр Наумов.

Поэтому НСФР для защиты клиентов от мошенничества, но без чрезмерного и необоснованного усложнения банковских услуг предлагают ограничить использование сервиса «второй руки» только в отношении переводов денежных средств и получения кредитов (займов), осуществляемых с помощью дистанционных каналов. Именно на них, показывает статистика, приходится наибольшее количество несанкционированных операций.

По мнению руководителя направления исследований Финансового центра «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, возможно, тут требуется более гибкий подход, предполагающий не столько канал взаимодействия, сколько проработку различных сценариев и потенциальных проблем, с которыми могут столкнуться граждане.

— Например, оформление кредитов сопряжено с большими рисками, чем открытие счета. А закрытие счета или перевод средств, наоборот, с большими рисками, чем погашение кредита , — полагает эксперт.

А Евгения Лазарева уверена, что нельзя ограничивать использование «второй руки» только дистанционным обслуживанием.

— Всем известны ситуации, когда злоумышленники ведут жертву в банк по телефону и уговаривают брать кредиты, — отмечает она.

Кто в помощь?

Также, уверены в НСФР, очень важно прописать в законе статус доверенного лица и порядок назначения такого сервиса, поскольку помощник фактически сможет параллельно с клиентом распоряжаться его деньгами . Поэтому важно не допустить «злоупотреблений со стороны недобросовестных третьих лиц».

По чужому счету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В этой связи НСФР предлагает дополнить законопроект статьей, которая регламентирует основания для использования сервиса, а также порядок его осуществления.

При этом неясен и сам правовой статус этого третьего лица, подчеркивают в НСФР. «Так, он не является поручителем в смысле ГК РФ, поскольку, исходя из смысла законопроекта, он не берет на себя солидарную ответственность по долговому обязательству и, соответственно, не отвечает по долговым обязательствам в случае невыполнения заемщиком своих обязательств по договору потребительского кредита (займа)», — отмечается в документе совета.

Также, полагают в НСФР, необходимо установить правила получения двух согласий (клиента и доверенного лица), а также возможность отозвать эти согласия.

БКИ или «Госуслуги»?

Еще один важный и спорный момент сервиса «второй руки», который сразу же отметили многие эксперты, — каким образом банки будут узнавать о том, что гражданин решил прибегнуть к помощи доверенного лица. Так, он может быть клиентом одной организации, а мошенники могут вынудить его воспользоваться услугами другой .

В НСФР для решения этой проблемы предлагают фиксировать подачу заявления в личном кабинете БКИ , который уже используют примерно 3 млн человек. Кроме того, доступ к нему могут получить все граждане, имеющие учетную запись в ЕСИА.

По чужому счету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков считает, что это логично. По его словам, уже сейчас одна из функций БКИ — помощь банкам в борьбе с мошенничеством. И необходима незначительная техническая наладка сервисов, чтобы обеспечить прием заявлений от граждан об использовании доверенного лица для одобрения банковских операций.

Инструмент «второй руки» подразумевает информирование всех кредиторов, подтверждает Евгения Лазарева.

— И в этом смысле нужно учитывать, что жертвами мошенников часто становятся люди с нулевой кредитной историей, и тогда метку о «второй руке» ставить просто не на что , — отметила она.