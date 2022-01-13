Прямой эфир
Общество
Синоптик предупредил об атмосферном давлении ниже барического «плинтуса» в Москве
Мир
Норвегия уведомила Северный флот России о проведении военных учений
Мир
Канцлер ФРГ анонсировал встречу участников нормандского формата
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м
Мир
Генсек ООН заявил о важности диалога России с США и НАТО
Экономика
В России заблокировали более 2 тыс. сайтов лжебанков за 2021 год
Общество
Синоптик спрогнозировал выпадение до 25% месячной нормы осадков в Москве
Политика
В Совфеде назвали рутиной продление санкций ЕС в отношении России
Мир
В Ивановской области началась погрузка военных для переброски в Казахстан
Мир
В МИДе заявили о завершении мероприятий по вывозу россиян самолетами ВКС из Казахстана

Врач назвала признаки непереносимости лактозы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для того чтобы определить наличие непереносимости лактозы, необязательно делать дорогие тесты, достаточно отслеживать свое состояние после употребления молочных продуктов. Об этом 13 января рассказала врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова.

Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты
Чем могут быть опасны тунец, йогурт и чеснок

«К 30 годам вы всё равно поймете, есть у вас непереносимость или нет, — рассказала Наталья Нефедова. — Будут ощущаться вздутие живота, тошнота и диарея после употребления молочных продуктов и особенно молока, потому что в йогуртах и сырах лактозы меньше», — рассказала Нефедова сайту «Газета.Ru».

Как пояснила диетолог, непереносимость может проявиться в любом возрасте, но многие люди продолжают употреблять молочные продукты.

Нефедова добавила, что если у человека нет аллергии на молочные белки или непереносимости лактозы, он может употреблять обычное молоко, не заменяя его растительным.

Люди с непереносимостью лактозы могут его употреблять, принимая таблетку с ферментом лактазы, отметила Нефедова.

Ранее, 2 января, нутрициолог Алена Степанова рассказала о том, что употреблять сливочное масло не стоит аллергикам, людям с непереносимостью лактозы и аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, отказаться от этого продукта стоит страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями: сливочное масло содержит высокое количество холестерина, чем и объясняется рекомендация перестать потреблять продукт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022