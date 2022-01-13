Врач назвала признаки непереносимости лактозы

Для того чтобы определить наличие непереносимости лактозы, необязательно делать дорогие тесты, достаточно отслеживать свое состояние после употребления молочных продуктов. Об этом 13 января рассказала врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова.

«К 30 годам вы всё равно поймете, есть у вас непереносимость или нет, — рассказала Наталья Нефедова. — Будут ощущаться вздутие живота, тошнота и диарея после употребления молочных продуктов и особенно молока, потому что в йогуртах и сырах лактозы меньше», — рассказала Нефедова сайту «Газета.Ru».

Как пояснила диетолог, непереносимость может проявиться в любом возрасте, но многие люди продолжают употреблять молочные продукты.

Нефедова добавила, что если у человека нет аллергии на молочные белки или непереносимости лактозы, он может употреблять обычное молоко, не заменяя его растительным.

Люди с непереносимостью лактозы могут его употреблять, принимая таблетку с ферментом лактазы, отметила Нефедова.

Ранее, 2 января, нутрициолог Алена Степанова рассказала о том, что употреблять сливочное масло не стоит аллергикам, людям с непереносимостью лактозы и аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, отказаться от этого продукта стоит страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями: сливочное масло содержит высокое количество холестерина, чем и объясняется рекомендация перестать потреблять продукт.