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Нутрициолог назвала противопоказания к потреблению сливочного масла

Нутрициолог Степанова: людям с воспалительными процессами, аллергией и сердечно-сосудистыми заболеваниями противопоказано сливочное масло
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Категории людей, страдающих от воспалительных процессов, противопоказано потребление сливочного масла, так как оно может негативно сказаться на состоянии организма. Об этом и других поводах для отказа от продукта в воскресенье, 2 января, рассказала нутрициолог Алена Степанова.

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Рекомендация отказа от сливочного масла также относится к тем, у кого зафиксирована аллергия, непереносимость лактозы и аутоимунные заболевания. Аналогично с группой страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний: сливочное масло содержит высокое количество холестерина, чем и объясняется рекомендация перестать потреблять продукт.

В то же время масло обладает полезными свойствами, что касается людей без описанных болезней. В составе продукта числятся такие элементы, как жирорастворимые витамины, которые полезны для иммунитета, пищеварения и мозга.

«Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета», — указала Степнова в ходе беседы с «РИА Новости».

Так, допустимая суточная порция сливочного масла для взрослого человека составляет 20-30 г в день, для ребенка — до 10 г.

Ранее американский диетолог Элеана Кайданян рассказала о негативном влиянии кофе со сливками на уроне холестерина. В частности, данный эффект возникает за счет последнего ингредиента, так как он содержит насыщенные жиры.

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