Боррель отметил невозможность блокировки СП-2 при соответствии законам ЕС

Газопровод «Северный поток – 2» — частный проект, Еврокомиссия и Евросоюз (ЕС) не могут запретить его строительство, если он соответствует европейским нормам права. Об этом 13 января заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции.

По его словам, если регуляторы Германии и ЕС дадут положительную оценку газопроводу, то он начнет функционировать. Однако Боррель добавил, что в случае обострения обстановки вокруг Украины, ситуация изменится.

«Конечно, функционирование этой инфраструктуры будет зависеть от развития событии вокруг Украины и действий России», — сказал глава европейской дипломатии.

Боррель напомнил, что невозможно обсуждать введение санкций в связи с Украиной и, с другой стороны, открывать проект.

11 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Вашингтон в данный момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток – 2».

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн пытаются убедить законодателей-демократов не поддерживать санкции против проекта.

Вашингтон последовательно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. 19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

При этом 6 января в американском сенате высказали мнение, что утверждение законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2» из-за якобы «российской агрессии» в отношении Украины может помешать переговорам американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу.

Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.