Песков отметил эффективность действий ОДКБ в Казахстане

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнила свою роль в Казахстане эффективно. Об этом 13 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Казахстан справился с возникшими в начале января трудностями. Приглашение миротворческих сил ОДКБ остается в силе.

Как продолжил Песков, в четверг глава Минобороны Сергей Шойгу будет докладывать о ситуации главе государства.

«Очевидно, контингент ОДКБ оказал посильную помощь руководству Казахстана, ситуация выравнивается», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что недооценивать роль Организации в пресечении беспорядков в Казахстане было бы неверно.

«Контакт на высшем уровне чрезвычайно важен и он будет продолжаться», — сказал Песков, говоря об общении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

В Казахстане завершается миссия миротворцев ОДКБ. Охрану важных объектов передают правоохранителям республики. Ведется подготовка техники к отправке в пункты дислокации. Первые рейсы с миротворцами вылетят из республики 13 января.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что по фактам нападений на здания органов власти и силовиков возбуждено 388 уголовных дел.

На фоне беспорядков Токаев обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.