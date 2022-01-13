За пытки в саратовской тюрьме привлекли шесть человек

Потерпевшими по делу о пытках в саратовской тюремной больнице признаны 13 человек, а четверо осужденных и еще два должностных лица учреждения привлечены к ответственности. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Осенью 2021 года стало известно, что СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. Позже 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены. По данным следствия, в 2020-2021 годах осужденные по указанию сотрудников больницы систематически совершали в отношении других осужденных насильственные действия сексуального характера, снимая это на видеорегистратор.

«В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек. Обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено четырем лицам из числа осужденных, на причастность к этим преступлениям проверяются и иные осужденные», — уточнил Бастрыкин в интервью «РИА Новости», опубликованном 13 января.

По его словам, в числе фигурантов также два должностных лица учреждения, в действиях которых усматривается превышение должностных полномочий. Их целью было устрашение и вымогательство денежных средств, заключил глава СКР.

Ранее, 26 ноября 2021-го, суд заключил под стражу экс-главу отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Под стражей фигурант пробудет до 25 января. Следствие обвиняет его в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц»).

Вторым обвиняемым в рамках уголовного дела проходит бывший руководитель Мальцева, бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко. Он был арестован в тот же день.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что пытки в колониях — это явные преступления. По его словам, нужно опираться на объективное расследование, доводить до конца, понимать неотвратимость наказания.