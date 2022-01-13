Аэропорт Алма-Аты принял первый после возобновления работы рейс из РФ

Аэропорт Алма-Аты принял первый после возобновления работы рейс из России. Самолет прибыл утром 13 января из Калининграда. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

«Аэропорт Алматы принял международный рейс Калининград–Алматы от авиакомпании North Wind Airlines», — отмечается в заявлении, опубликованном в Facebook.

Ранее в этот день аэропорт Алма-Аты также принял первый международный рейс из Кувейта. Как уточнили в Комитете гражданской авиации, после возобновления работы воздушной гавани первые рейсы отправились в Нур-Султан. На четверг запланированы рейсы в столицу Казахстана и обратно следующих авиакомпаний: «Эйр Астана», SCAT, Qazaq Air.

Ранее, 11 января, пресс-служба российской авиакомпании «Аэрофлот» сообщила, что перевозчик возобновит полеты в казахстанские города Актобе, Костанай, Караганду с 15 января. 10 января «Аэрофлот» возобновил регулярные полеты в Нур-Султан, рейсы на период с 12 по 18 января также будут выполняться по скорректированному графику.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

11 января в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международное авиасообщение с Нур-Султаном восстановлено практически полностью, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Tukrish Airlines.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Отмечалось, что вывод контингента начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

В четверг миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана. В Минобороны РФ заверили, что возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.