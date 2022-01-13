Антонов оценил заявления США о якобы вторжении России на Украину

Утверждения о якобы вынашиваемом Россией плане нападения на Украину стали плодом больного воображения русофобски настроенных кругов США. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

«Результат их психического расстройства. Ответ однозначен: никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению дипломата, складывается впечатление, что американские политики сами запустили этот миф и сами преодолевают фобии. За требованиями конгрессменов наказать Россию скрывается попытка давления на Москву на фоне переговоров по евробезопасности, уверен дипломат.

«В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров», — добавил он.

Призывы к введению антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства России — провокационны и бесперспективны, указал Антонов, отметив, что Москву санкциями не запугать. По словам дипломата, стратегия угроз Вашингтону пользы не принесет, а международная безопасность пострадает.

12 января Антонов заявил, что российской и американской сторонам переговорного процесса пора задуматься о будущих поколениях и о том, как они будут жить вместе. Он отметил, что Россия выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества.

В тот же день стало известно, что США определили набор санкций против России и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Вашингтон «готов ввести санкции, как только танки пересекут границу».

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.