Прямой эфир
Мир
Аэропорт Алма-Аты принял первый международный рейс после беспорядков
Мир
Непредвиденная остановка реактора произошла на АЭС в Южной Корее
Культура
Полина Агуреева объяснила отказ петь в музыкальных телешоу
Армия
Бастрыкин предложил передать МВД контроль за оборотом оружия
Армия
Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана более 2 тыс. россиян и иностранцев
Общество
Онищенко порекомендовал переводить персонал на удаленку
Армия
Истребители Су-30СМ разгромили условного противника в Забайкалье
Происшествия
На дом продюсера телепрограммы «Куклы» совершили нападение
Мир
Чешский премьер Фиала выругался в ходе заседания парламента
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году

Посол РФ назвал новые санкции США бесперспективными

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призывы конгресса Соединенных Штатов ввести новые санкции против России бесперспективны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в среду, 12 января.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями», — его слова привела пресс-служба посольства в Facebook.

По словам Антонова, стратегия угроз Соединенным Штатам пользы не принесет, а международная безопасность при этом пострадает.

«Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях», — заявил дипломат.

Он напомнил, что Москва представила Вашингтону свои инициативы по вопросу выхода из сложной ситуации.

«Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — сказал Анатолий Антонов.

12 января Антонов заявил, что российской и американской сторонам переговорного процесса пора задуматься о будущих поколениях и о том, как они будут жить вместе. Он отметил, что Россия выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества.

11 января посольство России в США указало: заявление американской администрации о том, что кризис безопасности вызвала Россия, — это переворачивание фактов. Тем же днем ведомство раскритиковало подход Вашингтона в переговорах по гарантиям безопасности и отвергло очередные обвинения американской стороны о том, что Москва якобы может прибегнуть к дезинформации о дискуссии в Женеве. По заявлению дипмиссии, подход Вашингтона говорит о деградации культуры переговоров.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Она длилась примерно 7,5 часа. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022