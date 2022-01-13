Посол РФ назвал новые санкции США бесперспективными

Призывы конгресса Соединенных Штатов ввести новые санкции против России бесперспективны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в среду, 12 января.

«Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями», — его слова привела пресс-служба посольства в Facebook.

По словам Антонова, стратегия угроз Соединенным Штатам пользы не принесет, а международная безопасность при этом пострадает.

«Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях», — заявил дипломат.

Он напомнил, что Москва представила Вашингтону свои инициативы по вопросу выхода из сложной ситуации.

«Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — сказал Анатолий Антонов.

12 января Антонов заявил, что российской и американской сторонам переговорного процесса пора задуматься о будущих поколениях и о том, как они будут жить вместе. Он отметил, что Россия выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества.

11 января посольство России в США указало: заявление американской администрации о том, что кризис безопасности вызвала Россия, — это переворачивание фактов. Тем же днем ведомство раскритиковало подход Вашингтона в переговорах по гарантиям безопасности и отвергло очередные обвинения американской стороны о том, что Москва якобы может прибегнуть к дезинформации о дискуссии в Женеве. По заявлению дипмиссии, подход Вашингтона говорит о деградации культуры переговоров.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Она длилась примерно 7,5 часа. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).