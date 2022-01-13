CNN сообщил о готовности экстренного пакета санкций США против РФ

Соединенные Штаты определили набор санкций против России, и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом стало известно в среду, 12 января.

«Окончательный пакет (санкций) будет зависеть от того, какой именно сценарий мы увидим. Но мы больше не находимся в положении, когда у нас есть лишь список возможных вариантов. Сейчас у нас запланированы конкретные действия, которые мы готовы осуществить», — рассказал телеканалу CNN источник из числа американских чиновников высокого ранга.

Он добавил, что администрация США «готова ввести санкции, как только танки пересекут границу».

12 января заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что концентрация российских войск у границы Украины не уменьшилась. Он отметил, что ВС Украины «будут готовы дать отпор» в случае обострения сложившейся ситуации, но добавил, что сам надеется на дипломатическое решение.