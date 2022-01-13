Прямой эфир
Экономика
Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году
Общество
Иммунолог заявил о скором завершении пандемии из-за свойств штамма «Омикрон»
Мир
Times сообщила о возможном визите главы британского МИДа в Москву
Общество
Вильфанд пообещал опасную погоду в ближайшие дни в ряде регионов РФ
Спорт
«Реал» выиграл у «Барселоны» и вышел в финал Суперкубка Испании
Наука
Роспотребнадзор разработал быстрый тест для выявления штамма «Омикрон»
Спорт
Мишина и Галлямов не обратили внимания на свой мировой рекорд
Мир
Турция разрешила авиакомпании из Армении полеты в Стамбул
Мир
В офисе Зеленского заявили о возможной поездке президента на саммит НАТО
Мир
Дрон показал кадры сгоревшего во время беспорядков акимата Алма-Аты

CNN сообщил о готовности экстренного пакета санкций США против РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты определили набор санкций против России, и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом стало известно в среду, 12 января.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Окончательный пакет (санкций) будет зависеть от того, какой именно сценарий мы увидим. Но мы больше не находимся в положении, когда у нас есть лишь список возможных вариантов. Сейчас у нас запланированы конкретные действия, которые мы готовы осуществить», — рассказал телеканалу CNN источник из числа американских чиновников высокого ранга.

Он добавил, что администрация США «готова ввести санкции, как только танки пересекут границу».

12 января заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что концентрация российских войск у границы Украины не уменьшилась. Он отметил, что ВС Украины «будут готовы дать отпор» в случае обострения сложившейся ситуации, но добавил, что сам надеется на дипломатическое решение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022