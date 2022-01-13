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Аэропорт Алма-Аты принял первый международный рейс после беспорядков

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В Казахстане аэропорт Алма-Аты принял первый международный рейс. Это следует из данных онлайн-табло в четверг, 13 января.

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Рейс прибыл из Кувейта. Самолет A-320 приземлился по расписанию, в 01:00 по местному времени (22:00 мск, 12 января).

Как уточнили в Комитете гражданской авиации, после возобновления работы аэропорта Алма-Аты первые рейсы отправились в Нур-Султан. На четверг запланированы рейсы в столицу Казахстана и обратно следующих авиакомпаний: «Эйр Астана», SCAT, Qazaq Air.

11 января в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международное авиасообщение с казахстанским Нур-Султаном восстановлено практически полностью.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Также протестующие захватили аэропорт города Алма-Аты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.

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