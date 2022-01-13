Минфин оценил расходы на индексацию пенсий в 2022 году почти в 550 млрд рублей

Расходы на индексацию пенсий в 2022 году в России составят 549,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ в среду, 12 января.

Из них дополнительные расходы из поручения президента России Владимира Путина — 172,7 млрд рублей.

«Индексация страховых пенсий в 2022 году была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд рублей. С учетом поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 года потребуется 172,7 млрд рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Сумма дополнительных расходов период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году — 172,7 млрд, в 2023 — 178,3 млрд, в 2024 — 188,9 млрд рублей.

12 января на совещании с членами правительства Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января текущего года.

Как уточнил глава Минтруда Антон Котяков, по итогам индексации средний размер пенсии неработающего пенсионера составит около 19 тыс. рублей. В ведомстве добавили, что индексация пенсий коснется 30,8 млн неработающих россиян, которые получают страховые пенсии.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» указала на то, что предложение об индексации пенсии выше уровня инфляции было ожидаемым.