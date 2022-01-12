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В ГД назвали ожидаемым предложение об индексации пенсий выше уровня инфляции

Депутат Бессараб объяснила необходимость индексации пенсий выше уровня инфляции
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в среду, 12 января, в беседе с «Известиями» заявила, что в нижней палате парламента ожидали, что президент России Владимир Путин предложит проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции.

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Ранее в этот же день российский лидер на совещании с членами правительства поручил кабмину принять в ближайшее время решение об индексации пенсий на 8,6%, то есть выше уровня инфляции, которая, по его словам, «сейчас смотрится как 8,4%».

«Мы ожидали такого решения президента, поскольку еще в прошлом году президентом сначала было дано поручение по индексации материнского капитала, семейного на реальное значение, а не прогнозный процент инфляции», — указал депутат.

Также она напомнила, что в ноябре прошлого года глава государства дал поручение по индексации страховых пенсий в 2022 году выше уровня инфляции для того, чтобы, по словам парламентария, люди не потеряли свои реальные доходы, а повышение пенсий «не прошло просто для галочки».

«Люди должны иметь возможность приобрести работы товары и услуги ну как минимум на ту же самую сумму, что и в прошлом году, с учетом роста цен. Поэтому такое предложение на 8,6% — это было ожидаемое предложение президента», — подчеркнула Бессараб.

Парламентарий добавила, что в ГД ожидают, что с 1 февраля материнский капитал также будет увеличен с учетом реальных значений инфляции.

Ранее в среду председатель комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Инна Святенко заявила, что СФ оперативно рассмотрит закон о повышении пенсий на уровень чуть выше инфляции и также оперативно примет его. По ее словам, решение об индексации пенсий в стране получит поддержку от социального комитета Совфеда и всей Верховной палаты.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7%.

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