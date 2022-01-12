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ВОЗ сообщила о постепенном становлении коронавируса эндемичным

Эксперт ВОЗ Керкхове: коронавирус становится эндемичным, но пока этого не произошло
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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове 12 января заявила, что вирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным.

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«Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации очень значительны <…> Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли», — сказала она.

Ван Керкхове подчеркнула, что ВОЗ рассматривает разные сценарии развития ситуации в связи с появлением штамма «Омикрон», который во многих странах уже превзошел по распространению «Дельту».

Эксперт также отметила, что «Омикрон», возможно, не последний штамм.

«… у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придем к этому», — пояснила она.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Путин добавил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нереалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах. Она добавила, что в 12 субъектах за прошедшие праздники снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19.

В РФ проходит масштабная прививочная кампания. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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