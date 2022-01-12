Ученые выявили новые факторы риска развития диабета

Размер печени и поджелудочной железы, а также содержание в них жира могут влиять на риски возникновения диабета. Об этом пишет Diabetes Care.

Так, британские ученые из Университета Брунеля пришли к выводу, что вероятность развития диабета может повышать большой размер печени.

Также в зоне риска люди с генетически обусловленным небольшим объемом поджелудочной железы.

Кроме того, по словам исследователей, вероятность развития заболевания связана с повышением содержания жировой ткани в этих органах. В частности, увеличение количества жира на 5% провоцировало риск возникновения диабета на 27%.

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