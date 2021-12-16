Нутрициолог назвал предупреждающие развитие сахарного диабета продукты

По мнению нутрициолога, кандидата биологических наук Александра Мирошникова, употребление в пищу мяса трески и кролика, а также овсяной каши и бразильского ореха может помочь предотвратить развитие сахарного диабета. Об этом 16 декабря сообщает «Москва 24».

Специалист отметил, что в 100 г крольчатины содержится до 58% витамина PP — никотиновой кислоты, при попадании которой в организм расширяются сосуды, улучшается снабжение мышечной ткани питательными веществами, а также усвоение глюкозы.

«Еще можно есть бразильский орех. В нем содержится 3486% от суточной нормы такого микроэлемента, как селен. Недавно вышло исследование, которое показало, что при низком уровне селена в человеческом организме поджелудочная железа начинает работать очень плохо, а она как раз выделяет инсулин», — сказал Мирошников.

Так, для поддержания нормальной работы поджелудочной железы специалист порекомендовал съедать по одному бразильскому ореху в день.

Говоря о треске и овсяной каше нутрициолог отметил, что данные продукты помогают восстанавливать рецепторный механизм на мышечных клетках и тем самым предупреждают появление сахарного диабета.

«В овсянке содержится микроэлемент марганец, который как раз способствует восстановлению нашего рецепторного аппарата. Поэтому, если мы будем начинать утро с овсянки на воде, то, соответственно, будем заниматься профилактикой сахарного диабета II типа», — разъяснил Мирошников.

В свою очередь, 100 г трески содержат в себе 101% хрома от суточной нормы, а хром восстанавливает рецепторный механизм. Соответственно, употребление 200–250 г трески хотя бы раз в неделю позволяет улучшать рецепторный механизм, указал врач.

Кроме прочего, специалист назвал одной из основных причин возникновения сахарного диабета употребление сладостей. Однако, по его словам, существует лакомство, которое можно есть без боязни возникновения сахарного диабета.

«В белом зефире содержится много клетчатки, или пектина. Если происходит сочетание клетчатки и сахаров, то эти сахара всасываются медленно. Так вот когда мы съедаем, например, одну зефиринку с чаем или кофе в сутки, то можем совершенно ни о чем не переживать», — добавил Мирошников.

Ранее, 10 декабря, нутрициолог и специалист по растительному питанию Софья Литошенко объяснила влияние состояния кишечника на иммунитет. В частности, она рассказала, что диета с низким содержанием клетчатки и преобладанием насыщенных жиров, а также жирная и жареная пища могут способствовать росту патогенных бактерий, снижению иммунитета и повышению восприимчивости к вирусам.