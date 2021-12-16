Прямой эфир
Общество
Подмосковье стало лидером среди регионов по производству сыра и йогурта
Интернет
TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Общество
Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах
Недвижимость
Инвестиции в жилье в России выросли в три раза за два года
Общество
Около 500 тыс. домовладений в России воспользовались ускоренной догазификацией
Общество
Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках в вечерний час пик
Авто
Южнокорейская компания выкупила российский завод Ford
Экономика
В ФРГ исключили решение по «Северному потоку – 2» до июля 2022 года
Общество
«Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года

Нутрициолог назвал предупреждающие развитие сахарного диабета продукты

Нутрициолог Мирошников назвал предупреждающие развитие сахарного диабета продукты
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По мнению нутрициолога, кандидата биологических наук Александра Мирошникова, употребление в пищу мяса трески и кролика, а также овсяной каши и бразильского ореха может помочь предотвратить развитие сахарного диабета. Об этом 16 декабря сообщает «Москва 24».

Специалист отметил, что в 100 г крольчатины содержится до 58% витамина PP — никотиновой кислоты, при попадании которой в организм расширяются сосуды, улучшается снабжение мышечной ткани питательными веществами, а также усвоение глюкозы.

Токсичная семерка: специалисты составили список вредной рыбы
Врачи-диетологи объяснили, как избежать продуктов с высоким содержанием ртути и получить максимум пользы

«Еще можно есть бразильский орех. В нем содержится 3486% от суточной нормы такого микроэлемента, как селен. Недавно вышло исследование, которое показало, что при низком уровне селена в человеческом организме поджелудочная железа начинает работать очень плохо, а она как раз выделяет инсулин», — сказал Мирошников.

Так, для поддержания нормальной работы поджелудочной железы специалист порекомендовал съедать по одному бразильскому ореху в день.

Говоря о треске и овсяной каше нутрициолог отметил, что данные продукты помогают восстанавливать рецепторный механизм на мышечных клетках и тем самым предупреждают появление сахарного диабета.

«В овсянке содержится микроэлемент марганец, который как раз способствует восстановлению нашего рецепторного аппарата. Поэтому, если мы будем начинать утро с овсянки на воде, то, соответственно, будем заниматься профилактикой сахарного диабета II типа», — разъяснил Мирошников.

В свою очередь, 100 г трески содержат в себе 101% хрома от суточной нормы, а хром восстанавливает рецепторный механизм. Соответственно, употребление 200–250 г трески хотя бы раз в неделю позволяет улучшать рецепторный механизм, указал врач.

Кроме прочего, специалист назвал одной из основных причин возникновения сахарного диабета употребление сладостей. Однако, по его словам, существует лакомство, которое можно есть без боязни возникновения сахарного диабета.

«В белом зефире содержится много клетчатки, или пектина. Если происходит сочетание клетчатки и сахаров, то эти сахара всасываются медленно. Так вот когда мы съедаем, например, одну зефиринку с чаем или кофе в сутки, то можем совершенно ни о чем не переживать», — добавил Мирошников.

Ранее, 10 декабря, нутрициолог и специалист по растительному питанию Софья Литошенко объяснила влияние состояния кишечника на иммунитет. В частности, она рассказала, что диета с низким содержанием клетчатки и преобладанием насыщенных жиров, а также жирная и жареная пища могут способствовать росту патогенных бактерий, снижению иммунитета и повышению восприимчивости к вирусам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021