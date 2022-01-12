Врачи назвали заметный на коже симптом диабета

Сахарный диабет негативно влияет на все органы, в том числе и на кожу. Об этом рассказали специалисты Американской академии дерматологии.

Они уточнили, что диабет может проявиться в виде высыпаний на коже: у пациентов могут наблюдаться маленькие красные бугорки, которые по внешнему виду напоминают прыщи. Со временем они трансформируются в овальные пятна желтого, красного или даже коричневого цвета, после чего они могут затвердеть или опухнуть. При этом подобные отметины чаще всего заметны в районе голени.

По словам дерматолога Рейгана Андерсона, сам факт наличия такого недуга не является гарантией того, что у пациента обнаружен именно диабет. Врач рекомендовал незамедлительно обратиться к специалисту при возникновении таких пятен, передает 12 января «Медик Форум».

Ранее, 16 декабря 2021 года, нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что употребление в пищу мяса трески и кролика, а также овсяной каши и бразильского ореха может помочь предотвратить развитие сахарного диабета. Он также обратил внимание на то, что существует лакомство, которое можно есть без боязни возникновения сахарного диабета. Речь шла о белом зефире.

28 октября сообщалось, что людям с сахарным диабетом второго типа нужно как можно меньше потреблять простых и быстрых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях, картошке и рисе. При этом сложные углеводы, такие как хлеб грубого помола, гречка, овсянка, исключать из рациона не стоит.